Група мобілізованих росіян написала рапорти про відмову від боїв через відсутність "моральної і фізичної підготовки"

Щонайменше 12 мобілізованих росіян написали своєму командуванню рапорти про відмову від участі в бойових діях на передовій. Окупанти просили перевести їх у тил, бо не мають підготовки для боїв, пише російське бюро Радіо Свобода.

Журналісти поспілкувалися з дружинами двох мобілізованих із Новосибірської області. Чоловік першої 12 листопада скаржився, що їхній загін перебуває на передовій під обстрілами артилерії. Окупанти оселилися в покинутій будівлі. Постачань та наказів від командирів не було.

8 листопада він та інші окупанти написали рапорт, в якому сказали, що не можуть продовжувати службу. Вони здали зброю і їх відвезли в "безпечне місце".

Дружина цього мобілізованого звернулася до російської військової прокуратури. Вона зазначила, що в учбовому таборі мобілізованих обманули, пообіцявши їм розташування в тилу, щоб "слідкувати за порядком та охороняти". Перед відправкою на війну мобілізовані на полігоні "нічим не займалися".

Дружина іншого мобілізованого розповіла, що її чоловіка направили в мотострілкові війська. На полігоні він брав участь у стрільбах три-чотири рази, а потім їх відправили на передову. Він телефонував їй 12 листопада.

"За словами дружини, під час розмови він декілька разів починав ридати", – стверджують журналісти.

Ці мобілізовані теж написали рапорт із відомою службу в передових частинах "через відсутність моральної, психологічної та фізичної підготовки".

Мобілізація на війну була оголошена в Росії 21 вересня. Кремль обіцяв, що буде мобілізовано тільки осіб з військовими спеціальностями і досвідом – загалом 300 000 чоловіків. Втім, за інформацією журналістів, мобілізація може охопити понад мільйон осіб. Попри заяви про завершення призову, прихована мобілізація триває.

Мобілізовані і відправлені на війну проти українців громадяни Росії, які здадуться в полон, мають шанс зберегти життя. У всіх інших такого шансу не буде.