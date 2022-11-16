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Група мобілізованих росіян написала рапорти про відмову від боїв через відсутність "моральної і фізичної підготовки"

Окупанти хочуть в тил. 

Група мобілізованих росіян написала рапорти про відмову від боїв через відсутність "моральної і фізичної підготовки"
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 12 мобілізованих росіян написали своєму командуванню рапорти про відмову від участі в бойових діях на передовій. Окупанти просили перевести їх у тил, бо не мають підготовки для боїв, пише російське бюро Радіо Свобода

Журналісти поспілкувалися з дружинами двох мобілізованих із Новосибірської області. Чоловік першої 12 листопада скаржився, що їхній загін перебуває на передовій під обстрілами артилерії. Окупанти оселилися в покинутій будівлі. Постачань та наказів від командирів не було. 

8 листопада він та інші окупанти написали рапорт, в якому сказали, що не можуть продовжувати службу. Вони здали зброю і їх відвезли в "безпечне місце".

Дружина цього мобілізованого звернулася до російської військової прокуратури. Вона зазначила, що в учбовому таборі мобілізованих обманули, пообіцявши їм розташування в тилу, щоб "слідкувати за порядком та охороняти". Перед відправкою на війну мобілізовані на полігоні "нічим не займалися".

Дружина іншого мобілізованого розповіла, що її чоловіка направили в мотострілкові війська. На полігоні він брав участь у стрільбах три-чотири рази, а потім їх відправили на передову. Він телефонував їй 12 листопада. 

"За словами дружини, під час розмови він декілька разів починав ридати", – стверджують журналісти.

Ці мобілізовані теж написали рапорт із відомою службу в передових частинах "через відсутність моральної, психологічної та фізичної підготовки". 

Мобілізація на війну була оголошена в Росії 21 вересня. Кремль обіцяв, що буде мобілізовано тільки осіб з військовими спеціальностями і досвідом – загалом 300 000 чоловіків. Втім, за інформацією журналістів, мобілізація може охопити понад мільйон осіб. Попри заяви про завершення призову, прихована мобілізація триває. 

Мобілізовані і відправлені на війну проти українців громадяни Росії, які здадуться в полон, мають шанс зберегти життя. У всіх інших такого шансу не буде. 

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