Сьогодні вранці російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запорізькій області і влучили у будівлю ресторану.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він також опублікував фото з місця "прильоту".

"Заздрість - ось основа російської агресії до українців. Вона була сотні років тому, є зараз, буде й надалі. Їм все подобається в Україні, крім українців. Земля, поля, будинки та наша кухня. Сьогодні близько п’ятої «друга армія світу» витратила три ракети, щоб розтрощити придорожній ресторан у селі Запорізького району. Голодна сволота. Самі не їдять і іншим не дають. Оце і є їх «великорусская национальная идея»", - написав Старух.

Нагадаємо, за минулі вихідні, 12-13 листопада, на Запоріжжі зафіксовано руйнування пів сотні об'єктів інфраструктури унаслідок обстрілів з боку ворожих військ.