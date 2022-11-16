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Три російські ракети влучили в будівлю придорожного ресторану на Запоріжжі

Про пострадалих не повідомляється.

Три російські ракети влучили в будівлю придорожного ресторану на Запоріжжі

Сьогодні вранці російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запорізькій області і влучили у будівлю ресторану.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він також опублікував фото з місця "прильоту".

"Заздрість - ось основа російської агресії до українців. Вона була сотні років тому, є зараз, буде й надалі. Їм все подобається в Україні, крім українців. Земля, поля, будинки та наша кухня. Сьогодні близько п’ятої «друга армія світу» витратила три  ракети, щоб розтрощити придорожній ресторан у селі Запорізького району. Голодна сволота. Самі не їдять і іншим не дають. Оце і є їх «великорусская национальная идея»", - написав Старух.

Нагадаємо, за минулі вихідні, 12-13 листопада, на Запоріжжі зафіксовано руйнування пів сотні об'єктів інфраструктури унаслідок обстрілів з боку ворожих військ.

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