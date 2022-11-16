Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви

“Від російських ракет у Польщі загинули двоє людей. Якщо навіть випадково, це має велике значення".

Після загибелі людей у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні.

Про це заявив колишній очільник міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

“Від російських ракет у Польщі загинули двоє людей. Якщо навіть випадково, це має велике значення. Більше жодних “червоних ліній”, жодних обмежень на постачання зброї в Україну”, – написав він у Твіттері.

Необхідно якомога швидше покінчити з окупаційними військами на території України, додав Лінкявічюс.