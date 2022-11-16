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Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви

“Від російських ракет у Польщі загинули двоє людей. Якщо навіть випадково, це має велике значення".

Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua

Після загибелі людей у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні.

Про це заявив колишній очільник міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

“Від російських ракет у Польщі загинули двоє людей. Якщо навіть випадково, це має велике значення. Більше жодних “червоних ліній”, жодних обмежень на постачання зброї в Україну”, – написав він у Твіттері. 

Необхідно якомога швидше покінчити з окупаційними військами на території України, додав Лінкявічюс.

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