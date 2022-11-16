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Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті договору про НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради

Станом на зараз немає однозначних доказів того, хто запустив ракету, яка потрапила на територію Польщі, заявив президент Дуда.

Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті договору про НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Фото: ЕРА/UPG

Під час засідання в середу Північноатлантичної Ради у Брюсселі на рівні послів представник Польщі, ймовірно, виступить з пропозицією про застосування 4-ї статті Договору про НАТО щодо проведення союзницьких консультацій.

Про це повідомив під час пресконференції вночі 16 листопада президент України Анджей Дуда, пише Укрінформ.

Він додав, що станом на зараз немає однозначних доказів того, хто запустив ракету, яка потрапила на територію Польщі.

“Ми прекрасно знаємо, що упродовж всього дня тривала ракетна атака Росії проти України. Однак, на цей момент ми не маємо жодних однозначних доказів, хто запустив цю ракету”, – заявив Дуда.

Він додав, що зараз ведуться слідчі дії, й експерти, зокрема й міжнародні, мають встановити усі причини цієї трагічної події.

“Найімовірніше, це була ракета російського виробництва, але це все ще розслідується”, – констатував польський лідер.

Нагадаємо, о 15:40 15 листопада у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета, унаслідок загинуло двоє громадянин Польщі. Пізніше у МЗС країни заявили, що ракета була російського виробництва.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що причини вибуху російської ракети у Польщі встановлять міжнародні експерти, яких запросила Варшава.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пропонує провести саміт НАТО за участі України для визначення подальших спільних дій.

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