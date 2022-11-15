ЗСУ вдарили по окупантах та техніці ворога в Олешках на лівому березі Дніпра
ЗСУ вдарили по окупантах та техніці ворога в Олешках на лівому березі Дніпра
Голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки
Голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки
У Мелітополі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його стан дуже важкий
У Мелітополі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його стан дуже важкий
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Франція готується до прямої конфронтації з Росією
Франція готується до прямої конфронтації з Росією
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
ЗСУ зіткнулися з окупантами біля Білогорівки на Донеччині, – ISW
ЗСУ зіткнулися з окупантами біля Білогорівки на Донеччині, – ISW
Лавров звинуватив Захід у спробі "політизувати" саміт G20 через згадку про Україну
Лавров звинуватив Захід у спробі "політизувати" саміт G20 через згадку про Україну
ГоловнаСвіт

Чехія підтримує Польшу у інциденті із падінням російських ракет на її території

Польща продовжує отримувати підтримку від партнерів по НАТО та ЄС.

Чехія підтримує Польшу у інциденті із падінням російських ракет на її території
Фото: пресслужба кабміну

Якщо Польща підтвердить, що ракети влучили по її території, це буде подальшою ескалацією з боку Росії. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.  

Він додав, що Чехія твердо підтримує свого союзника по ЄС і НАТО.

“Сьогоднішні масовані ракетні удари російської армії по Україні чітко показують, що Росія хоче ще більше тероризувати цей  народ і знищити країну”, - зазначив також Петр Фіала. 

Нагадаємо, Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Як повідомляє AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також