Чехія підтримує Польшу у інциденті із падінням російських ракет на її території

Польща продовжує отримувати підтримку від партнерів по НАТО та ЄС.

Якщо Польща підтвердить, що ракети влучили по її території, це буде подальшою ескалацією з боку Росії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Він додав, що Чехія твердо підтримує свого союзника по ЄС і НАТО.

“Сьогоднішні масовані ракетні удари російської армії по Україні чітко показують, що Росія хоче ще більше тероризувати цей народ і знищити країну”, - зазначив також Петр Фіала.

Нагадаємо, Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Як повідомляє AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.