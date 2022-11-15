У Польщі терміново збирається комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони (оновлено)

Будь-яка інформація, представлена комітету, буде представлена пізніше, якщо це можливо.

Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє gazeta.pl з посиланням на речника уряду Петра Мюллера.

“Через кризову ситуацію Матеуш Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою призначив зустріч у Бюро національної безпеки з членами Комітету у справах національної безпеки та оборони”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будь-яка інформація, представлена комітету, буде представлена пізніше, якщо це можливо.

“Я закликаю не публікувати непідтверджену інформацію до того часу. Ми прокоментуємо їх після засідання та представлення відповідної інформації службами”, - сказав Пьотр Мюллер перед засіданням комітету.

Водночас, як повідомляє AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.

Фото: Скріншот

Російйська пропагандистка Маргарита Симоньян прокоментувала ситуацію у Польщі таким чином:

Фото: Скріншот

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, росіянами було випущено по Україні понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе. За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе.