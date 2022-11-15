В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
ГоловнаСвіт

У Польщі терміново збирається комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони (оновлено)

Будь-яка інформація, представлена комітету, буде представлена пізніше, якщо це можливо.

У Польщі терміново збирається комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони (оновлено)
Фото: Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. 

Про це повідомляє gazeta.pl з посиланням на речника уряду Петра Мюллера. 

“Через кризову ситуацію Матеуш Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою призначив зустріч у Бюро національної безпеки з членами Комітету у справах національної безпеки та оборони”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що будь-яка інформація, представлена комітету, буде представлена пізніше, якщо це можливо.

“Я закликаю не публікувати непідтверджену інформацію до того часу. Ми прокоментуємо їх після засідання та представлення відповідної інформації службами”, - сказав Пьотр Мюллер перед засіданням комітету. 

Водночас, як повідомляє AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.

Фото: Скріншот

Російйська пропагандистка Маргарита Симоньян прокоментувала ситуацію у Польщі таким чином:

Фото: Скріншот

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, росіянами було випущено по Україні понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе. За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також