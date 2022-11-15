У Києві відкрили нове приміщення Польського Інституту

14 листопада у Києві відбулося відкриття нового приміщення Польського Інституту.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Гості події оглянули вуличну стендову виставку з нагоди 364-річчя укладення Гадяцької угоди, експозицію ікон на ящиках з-під набоїв Олександра Клименка і Соні Атлантової. Перед гостями виступив гурт “Хорея Козацька” на чолі з бандуристом Тарасом Компаніченком.
“Минулого року ми святкували 400-річчя Хотинської битви, де спільно козацькі й польські війська перемогли ворога. З початком цієї війни ми почали писати нову історію про наші взаємовідносини в рамках захисту національної культурної спадщини, історії. Ще за місяць до війни Віце-прем'єр-міністр Польщі Пьотр Глінський мені сказав: "Ми починаємо все заново". Я радий, що саме з колегами з Польщі та Литви у нас встановилися найбільш тісні стосунки, зокрема в рамках Люблінської угоди. Я точно знаю, що цим двом людям точно можу подзвонити вночі і вони прийдуть на допомогу. Бажаю вашому новому будинку затишку, щастя, успішної колаборації з українськими митцями й артистами. Нехай ці колаборації ще більше нас об'єднають. Натхнення вам”, – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
У церемонії відкриття взяли участь: Віце-маршалек Сейму Республіки Польща Малгожата Гошєвська, Член Ради міністрів Республіки Польща Міхал Дворчик, Міністр Войцєх Колярський із Канцелярії Президента Республіки Польща та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький, з української сторони – Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк, заступник Міністра закордонних справ Євген Перебийніс.