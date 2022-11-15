У Києві відкрили нове приміщення Польського Інституту

14 листопада у Києві відбулося відкриття нового приміщення Польського Інституту.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Гості події оглянули вуличну стендову виставку з нагоди 364-річчя укладення Гадяцької угоди, експозицію ікон на ящиках з-під набоїв Олександра Клименка і Соні Атлантової. Перед гостями виступив гурт “Хорея Козацька” на чолі з бандуристом Тарасом Компаніченком.

“Минулого року ми святкували 400-річчя Хотинської битви, де спільно козацькі й польські війська перемогли ворога. З початком цієї війни ми почали писати нову історію про наші взаємовідносини в рамках захисту національної культурної спадщини, історії. Ще за місяць до війни Віце-прем'єр-міністр Польщі Пьотр Глінський мені сказав: "Ми починаємо все заново". Я радий, що саме з колегами з Польщі та Литви у нас встановилися найбільш тісні стосунки, зокрема в рамках Люблінської угоди. Я точно знаю, що цим двом людям точно можу подзвонити вночі і вони прийдуть на допомогу. Бажаю вашому новому будинку затишку, щастя, успішної колаборації з українськими митцями й артистами. Нехай ці колаборації ще більше нас об'єднають. Натхнення вам”, – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

У церемонії відкриття взяли участь: Віце-маршалек Сейму Республіки Польща Малгожата Гошєвська, Член Ради міністрів Республіки Польща Міхал Дворчик, Міністр Войцєх Колярський із Канцелярії Президента Республіки Польща та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький, з української сторони – Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк, заступник Міністра закордонних справ Євген Перебийніс.

Нагадаємо, 11 листопада Польща відзначила День Незалежності, яку країна відновила 104 роки тому.