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Росіяни вивезли з Херсонщини до Криму близько 15 000 музейних експонатів

Серед них – картини 17-20 століття і роботи сучасних художників.

Росіяни вивезли з Херсонщини до Криму близько 15 000 музейних експонатів
Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка

До Сімферополя у тимчасово окупованому Криму прибули чотири вантажівки з награбованим майном.

Про це повідомляє Спротив.

“За даними нашого підпілля, росіяни вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Музей також має філію у Новій Каховці. Серед колекцій та фонду музею у постійній експозиції іконопис 17 – початку 20 століття, українське мистецтво другої половини 19 початку 20 століття”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Херсонському художньому музеї також були представлені роботи сучасних митців. Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини, вивезено майже 15 000 експонатів.

 

“Не лише культурні цінності були вивезені окупантами. Росіяни, вже за традицією, викрали сантехніку, зокрема й унітази, та побутову техніку”, – розповідають у Спротиві.

Раніше повідомлялося, що окупанти розграбували Херсонський художній музей.

 

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