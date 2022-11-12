Через день-два у Херсоні можуть відновити мобільний зв'язок

Для того, щоб відновити мобільний зв'язок у Херсоні необхідні день-два, бо вежі мобільних операторів зруйновані.

Про це сказав голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, інформує Суспільне.

"Великі проблеми у Херсоні і з електропостачанням, тому що російські окупанти висадили в повітря більш ніж 1,5 км високовольтних ліній, які подавали основний обсяг електроенергії в місто.Будуть привезені найближчим часом генератори, які ми зможемо під'єднати для забезпечення водопостачання та водовідведення", — розповів голова облради.

Він вважає, що за кілька днів, як більш-менш закінчаться фільтраційні заходи, які необхідні, щоб локалізувати ті групи диверсантів які там залишилися ще, в Херсон буде повертатися мирне життя.

"Перше — це необхідні на сьогодні продукти, щоб заповнити полиці магазинів або як гуманітарна допомога. Повернуться ліки. На сьогодні вже всі комунальні лікарні обласної ради відпрацьовують механізм повернення і надання максимальної допомоги, яку потребують херсонці", - сказав Самойленко.

Нагадаємо, що на звільненій від росіян території Херсонської області 500 поліцейських вже розпочали роботу. Найближчим часом їх кількість буде суттєво збільшена.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів не поспішати з поверненням у деокуповані населені пункти.