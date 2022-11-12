У Харкові встановлять понад 100 пунктів обігріву, – мер

В них будуть дров'яні печі і генератори для подачі електрики.

У спальних районах Харкова будуть облаштовані понад 100 пунктів обігріву.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов.

"Ми продовжуємо облаштовувати пункти обігріву на той випадок, якщо російський агресор продовжить свої удари по інфраструктурі України. Окрім шкіл, про які я розповідав минулого тижня, такі пункти буде облаштовано у центральних теплопунктах спальних районів… Таких пунктів буде понад сто”, – сказав Терехов.

Пункти обігріву буде обладнано дров'яними печами і генераторами для подачі електрики. Там можна буде зарядити мобільні телефони та приготувати гарячі напої.

Також пункти обігріву облаштують на безпечних зупинках транспорту. “На вході будуть двері для збереження тепла. У невеликому передбаннику будуть розетки для заряджання гаджетів. Тут можна буде в електрочайнику підігріти воду для чаю", – розповів мер.

За словами Терехова, такий павільйон буде обладнаний інфрачервоними лампами – вони є одночасно джерелом тепла, температура тут буде не нижче 20 градусів. У павільйоні – 24 сидячих місця, але у разі потреби павільйон зможе прийняти до 50 осіб. У разі відключення електрики інфрачервоні нагрівальні лампи працюватимуть від генератора, що знаходиться на вулиці. Поруч із павільйоном буде біотуалет.

Нагадаємо, у Харкові через ворожі обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури не працювала одна котельня, а через брак тиску в системі – декілька центральних теплових пунктів.