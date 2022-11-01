Через ворожі обстріли в Харкові не працює одна котельня

На момент обстрілу пробний пуск тепла пройшли 96% будинків, але тепер більшість робіт доведеться виконувати наново.

У Харкові через ворожі обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури не працює одна котельня, а через брак тиску в системі - декілька центральних теплових пунктів.

Про це повідомляє преслужба Харківської міської ради з посиланням на КП "Харківські теплові мережі".

"Після вчорашньої масованої атаки (31 жовтня, - ред.) на об’єкти енергетичної інфраструктури України досі не вистачає напруги для повноцінної роботи тепломереж. Поки стоїть завдання вберегти обладнання від негативного впливу через перебої з напругою, а мережі - від розмерзання у критичних ситуаціях", - ідеться у повідомленні.

За інформацією "Харківських теплових мереж", на момент обстрілу 31 жовтня пробний пуск тепла пройшли 96% харківських будинків.

"Тепер більшість робіт доведеться виконувати наново", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня росіяни обстрілювали з артилерії населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області. Протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району. Пацієнтка у тяжкому стані.