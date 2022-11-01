На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено жінку

Протягом доби 31 жовтня росіяни обстрілювали з артилерії населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, ніч у Харкові минула без ударів росіян. Однак потягом доби окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.

“Після 21 години окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйнований житловий будинок. Жертв та постраждалих немає”, – поінформував очільник ОВА.

Він додав, що протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району. Пацієнтка у тяжкому стані.

Піротехнічними підрозділи ДСНС продовжують розміновувати території. Протягом доби знешкодили 563 вибухонебезпечних предмета.

Нагадаємо, на Харківщині від вибуху фрагменту ракети С-300 загинули троє людей. Зокрема, загинула чотирирічна дитина.