Росіяни обстріляли середмістя Миколаєва, є жертви

Цієї ночі російська армія обстріляла системами С300 середмістя Миколаєва. Є жертви й поранені, кількість уточнюється.

Про це повідомила начальниця Обʼєднаного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталя Гумнюк в ефірі телеканалів.

"Сьогодні вночі Миколаїв був знову обстріляний системами С300. На жаль, є жертви серед мирного населення. Влучили просто в середмістя, пошкоджено навчальні заклади і приватні будинки", – повідомила вона.

Вогонь вівся з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Нагадаємо, росіяни систематично бʼють по Миколаєву з ЗРК С300, призначених для повітряної оборони. Зокрема, 28 жовтня окупанти пошкодили в місті адмінбудівлю, пекарню та будинок.