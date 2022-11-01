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Росіяни обстріляли середмістя Миколаєва, є жертви

Дані про загиблих уточнюються. 

Росіяни обстріляли середмістя Миколаєва, є жертви
Миколаїв (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Цієї ночі російська армія обстріляла системами С300 середмістя Миколаєва. Є жертви й поранені, кількість уточнюється.

Про це повідомила начальниця Обʼєднаного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталя Гумнюк в ефірі телеканалів.

"Сьогодні вночі Миколаїв був знову обстріляний системами С300. На жаль, є жертви серед мирного населення. Влучили просто в середмістя, пошкоджено навчальні заклади і приватні будинки", – повідомила вона.

Вогонь вівся з тимчасово окупованої частини Херсонської області. 

Нагадаємо, росіяни систематично бʼють по Миколаєву з ЗРК С300, призначених для повітряної оборони. Зокрема, 28 жовтня окупанти пошкодили в місті адмінбудівлю, пекарню та будинок. 

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