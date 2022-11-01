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Росіяни примусово виселяють людей, які проживають вздовж Дніпра на Херсонщині

Російські військові психологічно і фізично тиснуть на мирних жителів.

Росіяни примусово виселяють людей, які проживають вздовж Дніпра на Херсонщині
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення у Херсонській області.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель.

“Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження”, – йдеться у повідомленні.

 

В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.

Нагадаємо, минулої доби ворог на півдні завдавав ударів по територіальних громадах в Баштанському та Миколаївському районах Миколаївської області. 

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