Майже третина українських шкіл перенесла осінні канікули на зиму

31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Натомість на тижневий відпочинок пішли учні столичних шкіл та деяких шкіл в областях.
Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2234 школах.
Також у 3671 шкіл осінні канікули перенесено на зимовий період, що становить понад 28% від загальної їх кількості.
“Попри перешкоди ми продовжуємо освітній процес, який, зокрема, передбачає і відпочинок для здобувачів”, – зазначив Шкарлет.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рішенням педагогічних рад 99% закладів загальної середньої освіти Київщини осінні канікули перенесли на зимовий період.