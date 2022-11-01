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Майже третина українських шкіл перенесла осінні канікули на зиму

Із 31 жовтня до 6 листопада вони триватимуть у 2234 школах. 

Майже третина українських шкіл перенесла осінні канікули на зиму
Фото: unian.net

31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Натомість на тижневий відпочинок пішли учні столичних шкіл та деяких шкіл в областях. 

Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2234 школах. 

Також у 3671 шкіл осінні канікули перенесено на зимовий період, що становить понад 28% від загальної їх кількості.

“Попри перешкоди ми продовжуємо освітній процес, який, зокрема, передбачає і відпочинок для здобувачів”, – зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рішенням педагогічних рад 99% закладів загальної середньої освіти Київщини осінні канікули перенесли на зимовий період.

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