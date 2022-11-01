У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Є інформація про масований запуск ракет, – Чернігівська ОВА
Є інформація про масований запуск ракет, – Чернігівська ОВА
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
ГоловнаСуспільствоЖиття

Відсьогодні ЦНАПи Києва скасовують запис на конкретну годину

Заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях центрів.

Відсьогодні ЦНАПи Києва скасовують запис на конкретну годину
Фото: dniprograd.org

З 1 листопада Центри надання адміністративних послуг Києва скасовують можливість запису на конкретну годину прийому.

Про це повідомили у КМДА.

Заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово.

Зазначимо, у разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов’язаних із роботою електронних систем/реєстрів, а саме:

  • паспортні послуги (крім вклеювання фото у паспорт громадянина України 25, 45 років);
  • реєстрація майна;
  • реєстрація бізнесу;
  • витяги з Державного земельного кадастру;
  • послуги при народженні дитини;
  • послуги в будівельній сфері;
  • Є-Декларація.

У разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня, ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги.

У разі оголошення повітряної тривоги під час робочого дня усі працівники та відвідувачі переходять до найближчого укриття. У цьому разі роботу відновлюють протягом 10 хвилин після відбою повітряної тривоги.

Сall-центр працюватиме у посиленому режимі. Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також