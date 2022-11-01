США надішлють Україні дві системи NASAM найближчими тижнями

США зобов’язалися відправити в Україну вісім національних передових зенітно-ракетних систем NASAM (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems).
Про це нагадує сайт Пентагону.
Дві з цих систем буде надіслано протягом наступних кількох тижнів, а інші – після цього.
“Ми також взяли на себе зобов’язання створити набір протидіючих безпілотних літальних систем, включно з системою Vampire та іншими радіолокаційними системами”, – зазначили посадовці міністерства оборони.
Пускова установка складається із шести ракет. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами.
Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, висота – до 14–15 км. Перші такі системи в Україні очікувались у середині жовтня.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $275 млн.