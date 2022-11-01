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США надішлють Україні дві системи NASAM найближчими тижнями

Інші надійдуть після цього.

США надішлють Україні дві системи NASAM найближчими тижнями
Системи NASAMS під час навчань Ramstein Alloy на авіабазі Ліелварде, Латвія, 27 вересня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

США зобов’язалися відправити в Україну вісім національних передових зенітно-ракетних систем NASAM (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems). 

Про це нагадує сайт Пентагону.

Дві з цих систем буде надіслано протягом наступних кількох тижнів, а інші – після цього.

“Ми також взяли на себе зобов’язання створити набір протидіючих безпілотних літальних систем, включно з системою Vampire та іншими радіолокаційними системами”, – зазначили посадовці міністерства оборони.

У відомстві нагадали, що Сполучені Штати вже надали Україні 1400 одиниць ППО Stinger. Союзники та партнери також забезпечили протиповітряну оборону малої дальності. NASAMS є розробкою норвезької і американської компаній. Комплекс розроблявся для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Є удосконаленою системою класу "земля-повітря". 

Пускова установка складається із шести ракет. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами. 

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, висота – до 14–15 км. Перші такі системи в Україні очікувались у середині жовтня. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $275 млн.

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