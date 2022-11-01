США надішлють Україні дві системи NASAM найближчими тижнями

Інші надійдуть після цього.

Системи NASAMS під час навчань Ramstein Alloy на авіабазі Ліелварде, Латвія, 27 вересня 2022 року.

США зобов’язалися відправити в Україну вісім національних передових зенітно-ракетних систем NASAM (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems).

Про це нагадує сайт Пентагону.

Дві з цих систем буде надіслано протягом наступних кількох тижнів, а інші – після цього.

“Ми також взяли на себе зобов’язання створити набір протидіючих безпілотних літальних систем, включно з системою Vampire та іншими радіолокаційними системами”, – зазначили посадовці міністерства оборони.

У відомстві нагадали, що Сполучені Штати вже надали Україні 1400 одиниць ППО Stinger. Союзники та партнери також забезпечили протиповітряну оборону малої дальності.NASAMS є розробкою норвезької і американської компаній. Комплекс розроблявся для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Є удосконаленою системою класу "земля-повітря".

Пускова установка складається із шести ракет. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, висота – до 14–15 км. Перші такі системи в Україні очікувались у середині жовтня.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $275 млн.