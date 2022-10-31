Головне за день. Понеділок, 31 жовтня

Наслідки ранкової ворожої атаки на критичну інфраструктуру, вибух на авіабазі у Псковській області, обшуки в Кіровоградській єпархії УПЦ МП. Яким запам’ятається 250-й день повномасштабної війни.

Під час сьогоднішньої атаки Росія пошкодила ракетами і безпілотниками 18 обʼєктів у 10 регіонах. Переважно влучали по енергетичних обʼєктах.

"Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44", – повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Ремонтні бригади працюють на повну потужність.

"На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні!" – закликав голова уряду.

Нагадаємо, влучання зафіксовані в Київській, Чернігівській, Черкаській, Чернівецькій, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Внаслідок ударів по передмістю столиці в Києві без водопостачання залишилися 80% мешканців. Також є часткове знеструмлення.

ППО збила 44 ракети. Уламки впали на цивільні обʼєкти в Вінницькій та Хмельницькій областях. Також зафіксовано падіння уламків російської ракети в Молдові.

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів російською армією постраждало 13 українців, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що сьогодні ворог атакував військові і цивільні об’єкти України 55 керованими ракетами. Українські військові збили 45 з них.

Авіація Сил оборони завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них – по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 31-го жовтня – в нашій новині.

У Росії в Псковській області на авіабазі "Веретьє" вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух, внаслідок якого знищено два ударні вертольоти Ка-52. Ще два "алігатори" суттєво пошкоджені.

Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу уточнюються, повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.

Там зазначили, що з метою ліквідації наслідків вибухів, а також "пошуку диверсійних груп" особовий склад військової частини було піднято по тривозі, у військовій частині проходили слідчі дії.

Ка-52 "Алігатор" (Hokum B за класифікацією НАТО) – розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість – близько $16 млн. Такі вертольоти беруть участь в ударах по Україні.

Сьогодні вранці Ка-52 було збито в Херсонській області. Втрат таких вертольотів в Україні росіяни зазнають регулярно.

Організація Об’єднаних Націй не вважає, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" означає втрату нею чинності, й інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

Про це після засідання Радбезу ООН заявив на брифінгу заступник генсека з гуманітарних питань Мартін Гриффітс.

"Росія не припинила дію "зернової угоди" і не вийшла з неї. Вони заявили, що призупинили участь у ній на невизначений термін. І, як результат цього, ми продовжуємо через цю ініціативу направляти судна, які рухаються, разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною - перевіряти ці судна", - зауважив Гриффітс.

Водночас він додав, що ООН як посередник продовжує взаємодіяти з російською стороною, щоб вирішити порушені нею питання.

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. За даними джерел LB.ua, слідчі дії проводились, зокрема, в Іосафа – керівника єпархії.

За даними слідства, окремі представники можуть бути причетними до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі, повідомили в пресслужбі СБУ.

Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

"Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у рф антиукраїнських матеріалів. У їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України", – зазначили в СБУ.

Детальніше – в нашій новині.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко не користуватиметься автомобілем Chevrolet Tahoe і просить передати машину в один з прифронтових регіонів.

Про це Тимошенко повідомив у Telegram. Також він пообіцяв передати на потреби ЗСУ три пікапи.

“Щодо Chevrolet Tahoe. Автомобіль використовувався як службове авто. Без приховувань, перебуваючи на балансі Державного управління справами. За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 000 км в робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватись цим авто не буду”, – поінформував він.

Нагадаємо, в сюжеті Bihus.Info йдеться про те, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!