Унаслідок ранкової атаки росіян травмовані 13 українців

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів російською армією постраждало 13 українців.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

“На цей момент ми маємо 13 осіб, які були травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації”, – поінформував він.

Клименко додав, що Нацполіція разом з СБУ і прокуратурою будуть встановлювати збитки і фіксувати злочини, які були сьогодні скоєні ворогом на території України.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої атаки Росія пошкодила ракетами і безпілотниками 18 обʼєктів у 10 регіонах. Переважно влучали по енергетичних обʼєктах.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, через атаку знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення.