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Унаслідок ранкової атаки росіян травмовані 13 українців

Окупанти били переважно по енергетичних об’єктах.

Унаслідок ранкової атаки росіян травмовані 13 українців
Ракета, збита над Київщиною, ілюстративне фото
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів російською армією постраждало 13 українців.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

“На цей момент ми маємо 13 осіб, які були травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації”, – поінформував він.

 

Клименко додав, що Нацполіція разом з СБУ і прокуратурою будуть встановлювати збитки і фіксувати злочини, які були сьогодні скоєні ворогом на території України.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої атаки Росія пошкодила ракетами і безпілотниками 18 обʼєктів у 10 регіонах. Переважно влучали по енергетичних обʼєктах.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, через атаку знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. 

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