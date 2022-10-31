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​​ДБР повідомило про підозру експравоохоронцям з Вовчанська, які возили окупантам їжу

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

​​ДБР повідомило про підозру експравоохоронцям з Вовчанська, які возили окупантам їжу
Фото: РБК

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру експравоохоронцям, які під час тимчасової окупації Харківщини російськими військами добровільно допомагали ворогу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, один із правоохоронців після окупації Вовчанська відповідав за матеріально-технічне забезпечення для загарбників. Він їздив до тимчасово окупованого Луганська та привозив звідти форму, їжу та інші речі, які йшли на потреби окупантів.

Інший - відповідав за безпеку на так званій посаді "оперуповноваженого народної міліції". Він патрулював вулиці, а також здійснював обшуки у місцевого населення. У першу чергу його цікавили українські патріоти, а також зброя, яку зберігали люди.

Двом колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Раніше ДБР вже викривало зрадників у Вовчанську – тут був затриманий головний лісничий, який під час тимчасової окупації міста погодився на співпрацю із загарбниками. Інший зрадник був правоохоронцем. Він разом із російськими солдатами патрулював місто та регулярно доповідав своїм кураторам про ситуацію у місті.

Нагадаємо, Вовчанськ – місто в Чугуївському районі, що було окуповане з 24 лютого до 11 вересня. Воно було звільнене в ході успішної наступальної операції Сил оборони.

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