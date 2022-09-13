"Вовчанськ вдома": прикордонники показали відео з деокупованого міста

Сили оборони України остаточно звільнили Вовчанськ Харківської області.

Відео з деокупованого населеного пункту оприлюднила у фейсбуці Державна прикордонна служба.

"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотребу", – йдеться у дописі.

Оборонці спалили російські триколори, зняли розвішані окупантами плакати і показали залишки ворожої техніки.

"Азов Харків" повідомили, що днями було звільнено та зачищено весь північний схід Харківської області – від селища Веселе до міста Вовчанськ.

Фото: тг-канал Сидоренко | ССО АЗОВ ХАРКІВ

Фото: тг-канал Сидоренко | ССО АЗОВ ХАРКІВ

Фото: тг-канал Сидоренко | ССО АЗОВ ХАРКІВ

Вовчанськ – місто в Чугуївському районі, що було окуповане з 24 лютого до 11 вересня. Звільнене в ході успішної наступальної операції Сил оборони.