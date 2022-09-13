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"Вовчанськ вдома": прикордонники показали відео з деокупованого міста

Місто було звільнено 11 вересня. 

"Вовчанськ вдома": прикордонники показали відео з деокупованого міста
Фото: Вовчанська ОТГ

Сили оборони України остаточно звільнили Вовчанськ Харківської області.

Відео з деокупованого населеного пункту оприлюднила у фейсбуці Державна прикордонна служба. 

"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотребу", – йдеться у дописі. 

Оборонці спалили російські триколори, зняли розвішані окупантами плакати і показали залишки ворожої техніки.

"Азов Харків" повідомили, що днями було звільнено та зачищено весь північний схід Харківської області – від селища Веселе до міста Вовчанськ. 

Фото: тг-канал Сидоренко | ССО АЗОВ ХАРКІВ
Фото: тг-канал Сидоренко | ССО АЗОВ ХАРКІВ
Фото: тг-канал Сидоренко | ССО АЗОВ ХАРКІВ

Вовчанськ – місто в Чугуївському районі, що було окуповане з 24 лютого до 11 вересня. Звільнене в ході успішної наступальної операції Сил оборони. 

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