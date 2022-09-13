Головне за ніч. Вівторок, 13 вересня

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що частина виведених минулого тижня з Харківської області російських військ – це Перша гвардійська танкова армія, що належить Західному військовому округу.

Ця армія зазнала важких втрат на початковому етапі вторгнення, а до моменту українського контрнаступу її повністю не відновили. "Перша гвардійська танкова армія була однією з найбільш престижних армій Росії, виділялася для оборони Москви та призначалася для ведення контрударів у випадку війни з НАТО", – йдеться в повідомленні.

Британські військові вважають, що Росії знадобляться роки, аби відновити потенціал цієї армії та інших формувань Західного військового округу, призначених для протидії НАТО.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни продовжують тактику терору та залякування цивільного населення. На тимчасово зайнятих і вже звільнених територіях щодня фіксується до 200 воєнних злочинів.

Під удари потрапили міста Харків і Лозова. Від авіаударів та обстрілів із РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в низці населених пунктів.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка. За добу авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 350 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 53 300 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Україна зробила запити на отримання зброї від США та їх союзників, зокрема ракетних систем великої дальності, яку США раніше відмовилися надати.

Видання The Wall Street Journal ознайомилось із документом, наданим американським законодавцям. У ньому перераховуються десятки типів озброєнь, що, за словами уряду України, знадобляться для продовження наступу до 2023 року.

"Серед них – армійська тактична ракетна система, або ATACMS, що має дальність близько 290 миль. Адміністрація Байдена, яка надіслала Україні зброю та іншу безпекову допомогу на суму понад 15 млрд доларів, відмовилася надати цю систему через побоювання, що Україна може використати її для удару по території Росії та розпалити ширший конфлікт із Заходом", – йдеться у повідомленні.

Також у перелік вимог України входять 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед нихних – танки, безпілотники, артилерійські системи, більше протикорабельних ракет "Гарпун", 2000 ракет для Himars.

Запит надійшов після публікації нової стратегічної заяви генералів Залужного і Забродського, де стверджується, що поворотний момент у війні може настати, якщо українці матимуть системи більшого радіусу дії, зокрема ATACMS.

Ворожі обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі. Учора ввечері російські окупанти знову обстріляли місто Слов’янськ на Донеччині. 86-річний чоловік загинув, жінка отримала поранення.

"Учора ввечері місто знову зазнало масованого обстрілу. Два прильоти у багатоповерхову забудову. Пряме влучання у п'ятиповерхівку на вул. Поштовій, 12. Постраждали й розташовані поруч будинки на вул. Свободи. Ще один «приліт» – біля багатоповерхівки на Світлодарській, 3. Також пошкоджено довколишні будинки", – повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

Російські війська протягом ночі шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

"Всю ніч від обстрілів потерпала Нікопольщина… Росіяни ударили по району шість разів. Скерували на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади «Урагани», «Гради» та важку артилерію. Минулося без постраждалих", – написав у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

Понівечені 16 багатоповерхових і приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони.

На кордоні Вірменії та Азербайджану вночі тривала інтенсивна перестрілка, повідомляла пресслужба Міністерства оборони Вірменії.

"Інтенсивна перестрілка, яка почалася внаслідок широкомасштабної провокації азербайджанської сторони, продовжується. Збройні сили Вірменії дають пропорційну відповідь", – йшлося в повідомленні. В оборонному відомстві зазначали, що "13 вересня о 00:05 підрозділи ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних гармат". Йдеться про міста Горіс та Джермук і село Сотк.

Водночас влада Азербайджану заявила, що "обстріл є відповіддю на провокацію та диверсію з боку Вірменії".

Нагадаємо, на початку серпня між Азербайджаном та Вірменією знову спалахнули сутички за Нагірний Карабах.

На тлі нового спалаху конфлікту Вірменія звернулася до Росії, Ради безпеки ООН та Організації договору колективної безпеки. Рішення про звернення було ухвалено на нічному засіданні вірменської Ради безпеки.

Азербайджан, зі свого боку, звинуватив у агресії Вірменію. Влада стверджує, що станом на 9 ранку за локальним часом ситуація на лінії зіткнення в Карабасі стабільна. Етнічні вірмени в Карабасі повідомили про обстріл декількох населених пунктів та пошкодження будинків. Азербайджан заперечує це і стверджує, що цивільна інфраструктура не була вражена.

Подробиці – в новині.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що його уряд представить ООН план припинення війни в Україні. Перед цим Обрадор розкритикував Всесвітню організацію та закликав її реформувати.

План передбачає створення "посередницького комітету", до складу якого мають увійти прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш і Папа Франциск. Посередники негайно розпочнуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним для досягнення "перемир’я щонайменше на п’ять років".

Інші деталі плану невідомі, але Обрадор пообіцяв оприлюднити їх у своїй промові, присвяченій святкуванню незалежності Мексики у п’ятницю. Почекаємо.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!