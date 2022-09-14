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В Одесі запустили найдовший пасажирський трамвайний маршрут в Європі

Протяжність магітрального маршруту складає 29 кілометрів.

В Одесі запустили найдовший пасажирський трамвайний маршрут в Європі
Фото: Одеська міська рада

В Одесі запустили найдовший пасажирський трамвайний маршрут в Європі. 

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Протяжність магітрального маршруту “Північ-Південь” складає 29 кілометрів. Він об’єднав два райони Одеси - Київський та Суворовський.

“Відкриттю цього маршруту передувала велика робота, що тривала майже п’ять років. Капітальний ремонт Новощіпного ряду, реконструкція Тираспольскої площі та вулиці Преображенської, капітальний ремонт трамвайних колій на Старосінній площі та інше”, – сказав мер Одеси Геннадій Труханов

Оновлений маршрут обслуговуватимуть 40 вагонів. Це дозволить забезпечити інтервал руху 5-6 хвилин. 

“На маршруті №7 - 63 зупинки в одному напрямі. Вартість проїзду – 8 гривень”, – додали у мерії.

Нагадаємо, в Одесі вирішуватимуть долю пам'ятника засновникам міста, який розташований на Катерининській площі, на громадських обговореннях.

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