СБУ затримала за зраду одного з колишніх керівників у правоохоронних органах

Зрадником виявися колишній керівник кримінальної розвідки УБОЗ, який готував списки "потенційних цілей" серед українських високопосадовців зі спецслужб і правоохоронців.

–У ході спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб – колишнього керівника кримінальної розвідки Управління боротьби з організованою злочинністю (розформоване у 2015 році УБОЗ) МВС України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних керівництва Служби безпеки, посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Зібрані відомості він передавав своєму "зв’язковому" – кадровому співробітнику МВД РФ Сєргєю Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ.

Фото: СБУ

Отриману інформацію окупанти використовували для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їхньої дискредитації та спроб вербування.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вчора було повідомлено про затримання ексначальника Харківського облуправління СБУ Дудіна. Йому повідомили про підозру в самовільному залишенні місця служби та держзраду.