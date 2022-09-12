СБУ затримала за зраду одного з колишніх керівників у правоохоронних органах

–У ході спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб – колишнього керівника кримінальної розвідки Управління боротьби з організованою злочинністю (розформоване у 2015 році УБОЗ) МВС України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних керівництва Служби безпеки, посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ", - йдеться у повідомленні спецслужби.
Зібрані відомості він передавав своєму "зв’язковому" – кадровому співробітнику МВД РФ Сєргєю Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ.
Отриману інформацію окупанти використовували для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їхньої дискредитації та спроб вербування.
Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, вчора було повідомлено про затримання ексначальника Харківського облуправління СБУ Дудіна. Йому повідомили про підозру в самовільному залишенні місця служби та держзраду.