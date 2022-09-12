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Росія активізувала присутність чотирьох великих десантних кораблів у Чорному морі

Також вона тримає 14 ракетоносіїв. 

Росія активізувала присутність чотирьох великих десантних кораблів у Чорному морі
Крейсер 'Москва'

У Чорному морі біля південного узбережжя Криму окупанти залишають 14 бойових кораблів, зокрема чотири ракетоносії з 26 "калібрами".

Крім того, РФ раптово активізувала присутність чотирьох великих десантних кораблів. Про це повідомили у фейсбуці оперативного командування "Південь". 

"Море штормить, а значить, десант, попри його кількісну присутність, якісно буде неспроможний реалізувати божевільні завдання. Водночас море може щедро підкидати мінні сюрпризи", – зазначили в ОК. 

Ворог веде повітряну розвідку і імітує прибуття резервів. Протягом минулого бойового дня окупанти здійснили 19 авіаударів по лінії зіткнення в південному напрямку. 

Наша авіація завдала три удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, які були пов’язані зі знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби, двох складів боєприпасів. Узагальнені втрати ворога на південному напрямку за бойовий день складають 40 окупантів, чотири танки і ще чотири одиниці броньованої техніки, три самохідних гаубиці "Мста-С", склад боєприпасів в Каховці.

Нагадаємо, учора російська армія атакувала обʼєкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами. Ворог цілив у ТЕЦ, аби залишити мирних українців без електроенергії. Частково знеструмлено було Сумську, Полтавську і Дніпропетровську області, повністю – Донецьку і майже повністю Харківську. 

Над Дніпропетровською областю сили ППО учора збили сім ворожих крилатих ракет. 

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