Російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області, - Живицький

Обстрілювали Сумщину з мінометів та кулеметів.

Сьогодні, 11 вересня, російські окупаційні війська обстріляли Середино-Будську та Шалигінську громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“По Середино-Будській громаді 4 рази прилетіло з міномету, а в бік Шалигінської громади росіяни відкривали вогонь з крупнокаліберного кулемета, 3 довгі черги в напрямку с. Катеринівка”, - повідомив Живицький.

Він додав, що при обстрілах обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький через зниження напруги електромереж рекомендував мешканцям області вимкнути електроприлади та побутову техніку.