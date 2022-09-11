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Російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області, - Живицький

Обстрілювали Сумщину з мінометів та кулеметів.

Російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 11 вересня, російські окупаційні війська обстріляли Середино-Будську та Шалигінську громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“По Середино-Будській громаді 4 рази прилетіло з міномету, а в бік Шалигінської громади росіяни відкривали вогонь з крупнокаліберного кулемета, 3 довгі черги в напрямку с. Катеринівка”, - повідомив Живицький.

Він додав, що при обстрілах обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький через зниження напруги електромереж рекомендував мешканцям області вимкнути електроприлади та побутову техніку.

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