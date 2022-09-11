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Через російські обстріли в деяких районах Харкова зникло світло

Росіяни продовжують підступну практику обстрілу цивільної інфраструктури.

Через російські обстріли в деяких районах Харкова зникло світло
Фото: Скріншот з відеозвернення Ігоря Терехова

Через удар окупантів по інфраструктурному об’єкту у багатьох районах Харква пропало світло. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Мер Харкова додав, що з цієї ж причини в тих же районах немає водопостачання, оскільки не працюють насоси.

“Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема – у Харківській області”, - наголосив Терехов.

Він закликав містян дотримуватися спокою, і наголосив, що фахівці обленерго та наші комунальні служби вже працюють над усуненням ушкоджень.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області. В результаті було знеструмлено Дергачівську ОТГ.

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