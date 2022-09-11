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Голова Нацполіції Клименко розповів про результати роботи його підлеглих за 200 днів

Співробітники Нацполіції не лише фіксують злочини росіян, але й воюють проти загарбників на фронті.

Голова Нацполіції Клименко розповів про результати роботи його підлеглих за 200 днів
Ігор Клименко

З 24 лютого підрозділи Нацполіції розпочали більше 31,8 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками. 

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко

Крім того, за 200 днів повномасштабного вторгнення російських окупантів на землю України підрозділи поліції: 

  • Отримали та опрацювали майже 4,5 млн звернень від громадян. 
  • Зареєстрували понад 103 тис злочинів.
  • Відкрили 1325 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 222 особи - в статусі підозрюваних. 126 обвинувальних актів уже передано в суд. 
  • Викрили 104 ДРГ та затримали понад 1,7 тис осіб за підозрою у диверсійній діяльності. 
  • Оглянули 10 тис га території в рамках розмінування. Наші вибухотехніки виявили та вилучили близько 110 тисяч вибухонебезпечних предметів та майже 3 тонни вибухових речовин. Знищили понад 29 тисяч нерозірваних снарядів.
  • Знайшли 5532 зниклі дитини. 233 діток ще розшукуємо. Всього за час повномасштабної війни в Україні 383 дитини загинуло, 747 - поранено.
  • Заблокували понад 6,2 тис ворожих інформканалів із загальною аудиторією майже 87 млн користувачів.

Нагадаємо, на звільнені території Харківської області направлені підрозділи поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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