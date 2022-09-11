Призначений окупантами "мер" Ізюма втік із міста ще до наступу

Призначений російськими окупантами "мер" міста Ізюм на Харківщині втік ще до наступу Збройних сил України.

Про це повідомив військовослужбовець Нацгвардії, колишній депутат Ізюмської міської ради Микита Каракай, передає "Укрінформ".

"На жаль, по колаборантах у мене є така інформація, що самопроголошеному меру Ізюма Соколову та його свиті вдалося евакуюватися ще до початку наступальних дій наших військ. За моїми даними, вони знаходяться на території російської федерації. Покидали місто росіяни та колаборанти швидко. Ті, хто встиг, звісно. Залишили величезну кількість техніки та боєприпасів", - сказав Каракай.

Росіянии захопили Ізюм на початку березня. З 6 березня тривали інтенсивні обстріли міста та авіаудари, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова. З 2 квітня місто було повністю окуповане. У ньому немає електрики, води та газу.

Окупанти призначили "мером" Владислава Соколова - колишнього співробітника правоохоронних органів. Він був кандидатом на посаду міського голови Ізюма в 2020 році від партії "Наш край", однак програв чинному меру Валерію Марченку.

Після звільнення з міліції Соколов працював завідувачем сектору безпеки в "Ощадбанку". З приходом військ РФ він передав їм майно банківської установи, зокрема, - зброю. За це йому заочно було оголошено підозру.

Нагадаємо, раніше сьогодні російська армія втекла з території прикордонної Золочівської громади на Харківщині.

З початку вересня ЗСУ звільнили від російських загарбників понад 3 тисячі квадратних кілометрів українських територій. На Харківському напрямку наші засхисники почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. Як заявив командувач ЗСУ Валерій Залужний, до виходу на державний кордон залишається 50 км.

На Харківщині звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами.