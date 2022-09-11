Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР

Такі думки в них виникли на тлі відступу російської армії.

Родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по Україні, обговорюють втечу з країни.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України. Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, російські злочинці, так само як і нацисти після Другої світової війни, планують емігрувати до країн Південної Америки.

Воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

Нагадаємо, що українські бійці з початку вересня звільнили вже 3 тис. кв км території.