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ЗСУ на Харківщині знаходяться у 50 кілометрах від кордону з Росією, - Залужний

Армія продовжує звільнення окупованих Росією територій.

ЗСУ на Харківщині знаходяться у 50 кілометрах від кордону з Росією, - Залужний
Валерій Залужний
Фото: Вікіпедія

Українські бійці з початку вересня звільнили вже 3000 кв км територій. 

Про це повідомляється у Телеграм Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України. На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км", - написав він.

Своєю чергою він наголосив, що захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали "Москва", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

Як повідомив раніше Генштаб, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

За словами керівника Луганскьої ОВА Сергія Гайдая, росіяни та колаборанти тікають з Луганської області.

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