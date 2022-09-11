Внаслідок російської агресії поранені 747 дітей

В Україні зросла кількість дітей, які отримали поранення в результаті повномасштабного збройного вторгнення РФ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Станом на ранок 11 вересня понад 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та 747 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 390, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

Так, 10 вересня в результаті обстрілу ворогом с.Соловйове Ясинуватського району Донецької області поранено 10-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновані повністю.

Нагадаємо, що за минулу добу по Донецькій області 10 загиблих, 19 поранених цивільних.