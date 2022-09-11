За 200 днів війни ЗСУ ліквідували близько 52 650 російських військових

Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 400 окупантів, 18 танків, три літаки і вертоліт. З початку війни по 11 вересня російська армія втратила близько 52 650 військових.
Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 52 650 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 154 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 617 (+33) од,
- артилерійських систем – 1 263 (+4) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
- літаків – 242 (+3) од,
- гелікоптерів – 213 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
- крилаті ракети ‒ 216 (+1),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 445 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 117 (+1).
Нагадаємо, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.