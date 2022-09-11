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За 200 днів війни ЗСУ ліквідували близько 52 650 російських військових

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

За 200 днів війни ЗСУ ліквідували близько 52 650 російських військових
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 400 окупантів, 18 танків, три літаки і вертоліт. З початку війни по 11 вересня російська армія втратила близько 52 650 військових.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 52 650 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 154 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 617 (+33) од,
  • артилерійських систем – 1 263 (+4) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
  • літаків – 242 (+3) од,
  • гелікоптерів – 213 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 216 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 445 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 117 (+1).

 

Нагадаємо, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

 

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