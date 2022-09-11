Шмигаль застеріг від ейфорії: хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною

Хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною – життям українських захисників та захисниць.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегія", пише Укрінформ.

Відтак успіхи ЗСУ не мають вводити суспільство в ейфорію чи ілюзію перемоги, бо захисники кладуть свої життя.

“Ці хороші новини не мають вводити нас в ейфорію, створювати ілюзію, що це перемога, цей контрнаступ звичайно дається доволі великою ціною, найдорожчою ціною - хлопці і дівчата кладуть свої життя, на жаль. Але принаймні це демонструє нашу волю, спроможність і можливості перемогти у цій війні”, – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що від початку вересня Збройні сили України вже звільнили близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Рух наших воїнів триває на різних напрямках фронту.