В Україні працюють над законопроєктом про деокуповані території

Координаційний штаб з питань деокупованих територій почав роботу над проєктом спеціального закону про деокуповані території.

Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції.

Документ має визначити законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів України.

В міністерстві кажуть - це нові особливості роботи військових адміністрацій, питання відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування, початок роботи закладів та установ тощо.

МінТОТ запросило до співпраці над проєктом закону експертів, які працюють в цій галузі.

Нагадаємо, з початку цього тижня Збройні Сили України звільнили у Харківській області понад 20 населених пунктів, які були тимчасово окуповані росіянами.

Українські військові зайшли у місто Ізюм.