Затримали зрадника, який очолював так звану "поліцію" окупантів у Балаклії на Харківщині

Він не встиг текти на тимчасово окуповані території Луганщини.

ДБР спільно з військовою контррозвідкою СБУ та за сприяння поліції Харківщини затримали очільника так званої "поліції" Балаклії.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

У ДБР кажуть - зрадник до окупації був одним із керівників Балаклійської поліції. Коли ж місто захопили росіяни, він добровільно зголосився з ними співпрацювати й отримав посаду начальника окупаційного відділку.

Коли Балаклію визволили, зловмисник вирішив утекти на тимчасово окуповані території Луганщини. Але не встиг - його затримали в Куп’янську.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Наразі вирішують питання про повідомлення про підозру і обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 8 вересня, над звільненим від російських окупантів містом Балаклія в Харківській області військові підняли прапор України.

Нині офіційно це зробили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та бійці на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським.