Затримали зрадника, який очолював так звану "поліцію" окупантів у Балаклії на Харківщині

ДБР спільно з військовою контррозвідкою СБУ та за сприяння поліції Харківщини затримали очільника так званої "поліції" Балаклії.
Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.
У ДБР кажуть - зрадник до окупації був одним із керівників Балаклійської поліції. Коли ж місто захопили росіяни, він добровільно зголосився з ними співпрацювати й отримав посаду начальника окупаційного відділку.
Коли Балаклію визволили, зловмисник вирішив утекти на тимчасово окуповані території Луганщини. Але не встиг - його затримали в Куп’янську.
Наразі вирішують питання про повідомлення про підозру і обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, 8 вересня, над звільненим від російських окупантів містом Балаклія в Харківській області військові підняли прапор України.
Нині офіційно це зробили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та бійці на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським.