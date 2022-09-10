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Допомоги нема, мін нема, патронів нема, - російський загарбник поскаржився на своє командування

"Старші брати пішли від нас. Ми залишилися самі".

Допомоги нема, мін нема, патронів нема, - російський загарбник поскаржився на своє командування
Фото: тг-канал Десантно-штурмові війська ЗСУ

Російський загарбник у перехопленій розмові поскаржився на складну ситуацію на фронті для окупантів.

Бесіду рашиста оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

У перехоплені він розповів, що командування "кинуло" солдатів, не подбавши про боєкомплект.

"Старші брати пішли від нас. Ми залишилися самі. У мене БК нема, я його весь використав нині сам. Мені мін не привезли. Я зараз тільки зі стрілковкою. Але в мене є кулемет. Мене вони не візьмуть ніяк, ніяким чином... У нас закінчилися патрони, тому що наше доблесне начальство не потурбувалося про це. У нас всього було 46. На два дні. Вчора використали з 12, нині 34", - пожалівся окупант.

Він розповів, що один військовий отримав поранення ніг, попрощався з іншими загарбниками в прямому ефірі і в прямому ефірі підірвав себе.

Також рашист зазначив, що його підрозділ поніс великі втрати, усіх залишилося як за "навчальний клас".

Нагадаємо, в росармії зафіксовано зростання кількості самоскалічень серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення. Уцілілих солдатів з одного підрозділу в інший.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських загарбників на війні в Україні станом на 10 вересня вже становлять близько 52 250 осіб.

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