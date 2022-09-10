Окупанти намагаються посилити Херсон і переміщують сюди резерви через наступ Сил оборони

Російські загарбники активізувалися на Херсонщині через наступ Сил оборони України.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Окупанти намагаються посилити Херсон, переміщуючи сюди нові підрозділи. Їхні військовослужбовці, зауважили в Генштабі, погано орієнтуються в місті.
Тим часом рашисти намагаються вести відновлювальні роботи через міст Каховської ГЕС. Але його ділянка перебуває під вогневим контролем Збройних сил України.
А в Новій Каховці окупанти посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ. Вони перевіряють мобільні пристрої, шукають українців, які допомагають ЗСУ.
У Генеральному штабі зазначили, що схожу ситуацію спостерігають і в Енергодарі Запорізької області.
Нагадаємо, за даними оперативного командування "Південь", ЗСУ просунулися на Херсонщині на декілька десятків кілометрів. Військові обіцяють скоро повідомити про успіхи.