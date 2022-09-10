У Мінветеранів деталізували законопроєкт про надання статсу УБД добровольцям без контракту

Перший заступник Міністра у справах ветеранів України, Герой України Олександр Порхун розповів деталі законопроєкту про надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які не уклали контракт.

Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

7 вересня Верховна Рада прийняла відповідний законопроєкт №7322 за основу. Документ був розроблений за безпосередньої участі фахівців міністерства.

Він надасть змогу отримати статус учасника бойових дій добровольцям, які під час повномасштабного вторгнення російської федерації стали на захист України, але не змогли укласти контракт.

За словами Порхуна, цей законопроєкт дасть змогу:

надати право на отримання статусу учасника бойових дій добровольцям,

віднести до осіб з інвалідністю внаслідок війни цивільних осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії тощо,

надати право отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни цивільним особам, зокрема й дітям, які від 24 лютого 2022 року отримали інвалідність від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення заходів із забезпечення оборони нашої країни,

надати статус родинам загиблих Захисників і Захисниць.

“Щодо процедури отримання статусу учасника бойових дій, то прийматиме рішення Міжвідомча комісія, яка буде створена на базі Мінветеранів”, – відзначив Олександр Порхун.

Міжвідомча комісія вже працює, але наразі надає статус учасника бойових дій лише добровольцям, які брали участь в Антитерористичній операції і безпосередньо добровольцям.

“Ми працювали на перспективу, не хотіли йти по тому шляху, який був за часів проведення Антитерористичної операції. Коли добровольці, які боронили нашу державу, не змогли отримати статус, що його отримували кадрові військовослужбовці. Тільки у 2019 році був прийнятий Закон України, який дозволив надавати статус добровольцям”, – пояснив перший заступник Міністра.

Зазначимо, соціальні гарантії, якими можуть користуватися усі учасники бойових дій, прописані у законодавстві України.

Нагадаємо, іноземні добровольці, які проходять службу в Збройних силах України, під час особливого періоду зможуть продовжувати контракти до 10 років.