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Іноземні воїни-добровольці тепер можуть продовжувати контракти з ЗСУ до 10 років

Відповідний указ підписав президент 1 серпня.

Іноземні воїни-добровольці тепер можуть продовжувати контракти з ЗСУ до 10 років
Фото: sluga-narodu.com

Іноземні добровольці, які проходять службу у Збройних силах України, під час особливого періоду зможуть продовжувати контракти до 10 років.

Відповідний указ №545/2022 "Про внесення змін до положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства" президент  Володимир Зеленський підписав 1 серпня.

Положення доповнено новим абзацом, згідно з яким "під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі".

Відповідно до нової редакції, початок, призупинення і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, граничний вік перебування на ній визначається законом "Про військовий обов'язок і військову службу".

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували іноземний легіон добровольців. Усім, хто хоче до нього вступити, в'їзд у країну максимально спрощено. Зеленський закликав вступати до легіону всіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі.

Також повідомлялося, що 3000 американських добровольців готові воювати за Україну.

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