Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
ГоловнаСуспільствоЖиття

До відправлення з України готові 15 суден із зерном, ще два – на черзі

50 млн тонн експортної сільськогосподарської продукції оцінюється мінімум у 15 млрд доларів.

До відправлення з України готові 15 суден із зерном, ще два – на черзі
Фото: kmu.gov.ua

На сьогодні є підтвердження за технічною готовністю до вивезення сільгосппродукції близько 15 суден, ще два судна фіналізуються.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на першого заступника міністра Тараса Висоцького.

За його словами, перш за все судна націлені на перевезення зернових культур: кукурудзи, пшениці, ячменю. Потім – олійних культур та продуктів переробки. Кожне з них здатне вмістити від 10 до 60 тис. тонн.

"Кукурудза експортується в Північну Африку. У рамках моніторингу нашого чотиристороннього Спільного координаційного центру, створеного в Стамбулі, перш за все іде мова стосовно проходження до Босфору, далі – вільна траєкторія згідно з класичними маршрутами відповідних комерційних суден", – зазначив Тарас Висоцький.

За домовленостями, рух вантажних кораблів має бути тільки в світлу пору доби. Крім того, для безпеки їх супроводжує протимінний плавальний засіб.

"Обмежень за кількістю суден, які можуть курсувати, немає. Проте є подані заявки та узгоджений графік – тож усе має відбуватися згідно з ним", – пояснив перший заступник міністра.

За словами Висоцького, розблокування чорноморських портів дозволить українським фермерам отримати надходження від реалізації продукції. Далі буде сплачено податки у державний та місцевий бюджети, виплачено платню працівникам.

"Ідеться про суттєві суми, адже 50 млн тонн експортної сільськогосподарської продукції оцінюється мінімум у 15 млрд доларів", – резюмував своє повідомлення представник міністерства.

Нагадаємо, за повідомленням Мінінфраструктури, десять суден із зерном готові до відправлення у портах "Одеса" та "Чорноморськ".

Перше судно, яке вийшло з Одеського порту, очікується в Стамбулі сьогодні увечері. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також