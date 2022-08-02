До відправлення з України готові 15 суден із зерном, ще два – на черзі

На сьогодні є підтвердження за технічною готовністю до вивезення сільгосппродукції близько 15 суден, ще два судна фіналізуються.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на першого заступника міністра Тараса Висоцького.

За його словами, перш за все судна націлені на перевезення зернових культур: кукурудзи, пшениці, ячменю. Потім – олійних культур та продуктів переробки. Кожне з них здатне вмістити від 10 до 60 тис. тонн.

"Кукурудза експортується в Північну Африку. У рамках моніторингу нашого чотиристороннього Спільного координаційного центру, створеного в Стамбулі, перш за все іде мова стосовно проходження до Босфору, далі – вільна траєкторія згідно з класичними маршрутами відповідних комерційних суден", – зазначив Тарас Висоцький.

За домовленостями, рух вантажних кораблів має бути тільки в світлу пору доби. Крім того, для безпеки їх супроводжує протимінний плавальний засіб.

"Обмежень за кількістю суден, які можуть курсувати, немає. Проте є подані заявки та узгоджений графік – тож усе має відбуватися згідно з ним", – пояснив перший заступник міністра.

За словами Висоцького, розблокування чорноморських портів дозволить українським фермерам отримати надходження від реалізації продукції. Далі буде сплачено податки у державний та місцевий бюджети, виплачено платню працівникам.

"Ідеться про суттєві суми, адже 50 млн тонн експортної сільськогосподарської продукції оцінюється мінімум у 15 млрд доларів", – резюмував своє повідомлення представник міністерства.

Нагадаємо, за повідомленням Мінінфраструктури, десять суден із зерном готові до відправлення у портах "Одеса" та "Чорноморськ".

Перше судно, яке вийшло з Одеського порту, очікується в Стамбулі сьогодні увечері.