СБУ викрила ділків, які вивозили військовозобов'язаних за кордон

Ліквідовано схеми у Києві, Миколаєві та Львові.

СБУ викрила на протиправній діяльності громадян, які сприяли вивезенню військовозобов'язаних за кордон.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

"Вартість «послуг» коливалася від 4 до понад 15 тис. доларів, залежно від регіону та від ступеня ризику для «замовника»", – йдеться у повідомленні.

У Миколаївській області організатором "схеми" виявився місцевий мешканець, який оцінив свої послуги у 6 тис. доларів. Також СБУ затримала "групу супроводу", яка повинна була забезпечити безперешкодний перетин кордону.

У Києві було викрито колишнього помічника народного депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційний блок".

"Будучи працівником одного із медзакладів, він задіяв «адмінресурс» для виготовлення документів, що звільняють військовозобов’язаних від служби", – повідомила СБУ.

Свої послуги він оцінив у 15,2 тис. доларів.

У Львові зловмисником виявився місцевий житель, який за 4 тис. доларів виготовляв для своїх "клієнтів" підроблені документи, що нібито засвідчували їх непридатність до військової служби, проте, як повідомили в СБУ, завдяки вчасному реагуванню він так і не встиг виготовити жодної фальшивки.

Нагадаємо, раніше Рада розширила перелік осіб, що не підлягають мобілізації. Зокрема на родичів захисників, які загинули.