Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ викрила ділків, які вивозили військовозобов'язаних за кордон

Ліквідовано схеми у Києві, Миколаєві та Львові.

СБУ викрила ділків, які вивозили військовозобов'язаних за кордон
Фото: СБУ

СБУ викрила на протиправній діяльності громадян, які сприяли вивезенню військовозобов'язаних за кордон.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

"Вартість «послуг» коливалася від 4 до понад 15 тис. доларів, залежно від регіону та від ступеня ризику для «замовника»", – йдеться у повідомленні.

У Миколаївській області організатором "схеми" виявився місцевий мешканець, який оцінив свої послуги у 6 тис. доларів. Також СБУ затримала "групу супроводу", яка повинна була забезпечити безперешкодний перетин кордону.

У Києві було викрито колишнього помічника народного депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційний блок".

"Будучи працівником одного із медзакладів, він задіяв «адмінресурс» для виготовлення документів, що звільняють військовозобов’язаних від служби", – повідомила СБУ.

Свої послуги він оцінив у 15,2 тис. доларів.

У Львові зловмисником виявився місцевий житель, який за 4 тис. доларів виготовляв для своїх "клієнтів" підроблені документи, що нібито засвідчували їх непридатність до військової служби, проте, як повідомили в СБУ, завдяки вчасному реагуванню він так і не встиг виготовити жодної фальшивки.

Нагадаємо, раніше Рада розширила перелік осіб, що не підлягають мобілізації. Зокрема на родичів захисників, які загинули. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також