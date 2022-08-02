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ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"

Не виключено, що вони спробують вчинити прорив. 

ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
Ілюстративне фото окупантів
Фото: EPA/UPG

Сили оборони справді спостерігають певне перекидання ворожих сил із сходу на південь.

Про це керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.  За її словами, однозначно сказати, для чого росіяни це роблять, не можна. 

"Ми розуміємо, що можуть бути різні провокації, може бути накопичення сил для утримання оборони, а також не виключаємо, що вони намагаються зробити якийсь певний прорив. Свідчить і те, що три групи ворожих намагалися розвідати напрямок, який вони собі обрали як пріорітетний, але зазнали втрат", – повідомила вона. 

Вона додала, що на півдні триває контрбатарейна боротьба. Зокрема, Росія залучає авіацію – час від часу завдають авіаударів і по звільнених територіях.

"Ми завдаємо ударів у відповідь, те, що ми тримаємо під вогневим контролем певні напрямки деокупованої території, їх дуже нервує. І тому саме такі метод боротьби зараз у пріорітети – дистанційно, на великих відстанях, вони намагаються гатити по тих територіях, які є для нас тиловими", – зазначила вона. 

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські сили продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки що припиняють операції у слов'янському напрямку.

Виведення частини російських військ із північної частини Донецької області, про яке раніше повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, позбавить сили Слов'янська необхідної бойової потужності. Таким же чином російські війська ігнорували фронти у Запорізькій та Херсонській областях під час наступальних операцій у Луганській області.

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