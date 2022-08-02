Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, але шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ.

Морально-психологічний стан російських військових низький через те, що їхній наступ не має очікуваного успіху.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Зазначається, що за 1 серпня ворог наніс два потужних ракетних удари – загалом було випущено вісім ракет. Зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах.

Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ. Так, за минулу добу відбито сім таких спроб. За цими напрямами противник змушений був відійти”, – повідомив Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Голова Луганської ОВА додав, що “збройна допомога західних партнерів добре допомагає деморалізувати росіян”.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки.

Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії.