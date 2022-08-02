Морально-психологічний стан російських військових низький через те, що їхній наступ не має очікуваного успіху.
Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за 1 серпня ворог наніс два потужних ракетних удари – загалом було випущено вісім ракет. Зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах.
Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки.
“Після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ. Так, за минулу добу відбито сім таких спроб. За цими напрямами противник змушений був відійти”, – повідомив Гайдай.
Голова Луганської ОВА додав, що “збройна допомога західних партнерів добре допомагає деморалізувати росіян”.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки.
Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії.