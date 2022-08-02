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Кулеба подякував США та особисто Блінкену за новий пакет допомоги Україні

“США стоять разом з Україною, захищаючи нашу свободу”.

Кулеба подякував США та особисто Блінкену за новий пакет допомоги Україні
Фото: Макс Требухов

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба подякував США за новий пакет гарантування безпеки.

Про це міністр закордонних справ повідомив у Twitter.

"Вдячний США та особисто моєму другові та колезі секретареві Блінкену за новий пакет допомоги у сфері безпеки. США стоять разом з Україною, захищаючи нашу свободу від варварської агресивної війни Росії", – написав він.

 

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки наближає Україну до перемоги.

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