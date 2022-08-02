В уряді пропонують запровадити нові правила доступу до відкритих даних під час війни

Міністерство цифрової інформації України розпочинає громадське обговорення змін до законодавства щодо встановлення нових правил доступу до відкритих даних під час воєнного стану в Україні.

Про це повідомили у відомстві.

Також пропонується розширити перелік наборів відкритих даних, додавши інформацію, яка буде необхідна для створення плану відбудови України.

“Ознайомитись з проєктом акта, а також надати свої пропозиції можна до 20 серпня за цим посиланням”, – йдеться у повідомленні.

Зміни в законодавство розроблені спільно з Офісом ефективного регулювання за підтримки проекту EU4DigitalUA.