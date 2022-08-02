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В уряді пропонують запровадити нові правила доступу до відкритих даних під час війни

Стартує громадське обговорення проєкту змін до законодавства.

В уряді пропонують запровадити нові правила доступу до відкритих даних під час війни
Фото: Кабмін

Міністерство цифрової інформації України розпочинає громадське обговорення змін до законодавства щодо встановлення нових правил доступу до відкритих даних під час воєнного стану в Україні

Про це повідомили у відомстві.

Також пропонується розширити перелік наборів відкритих даних, додавши інформацію, яка буде необхідна для створення плану відбудови України.

“Ознайомитись з проєктом акта, а також надати свої пропозиції можна до 20 серпня за цим посиланням”, – йдеться у повідомленні.

Зміни в законодавство розроблені спільно з Офісом ефективного регулювання за підтримки проекту EU4DigitalUA.

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