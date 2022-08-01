Резніков провів розмову із представниками США

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із представниками США в Україні.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

“Щойно прибулий Аташе з питань армії та оборони бригадний генерал Гармон разом зпослом США в Україні Бріджит Брінк провів чергову розмову з Олексієм Резніковим”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч була присвячена підтримці захисту України з боку США, включаючи системи HIMARS.

Нагадаємо, ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну зі Сполучених Штатів. Також в Україну з Німеччини прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.