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Резніков провів розмову із представниками США

Сторони обговорили питання підтримки України з боку США.

Резніков провів розмову із представниками США
Фото: Пресслужба посольства США в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із представниками США в Україні. 

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні. 

“Щойно прибулий Аташе з питань армії та оборони бригадний генерал Гармон разом зпослом США в Україні Бріджит Брінк провів чергову розмову з Олексієм Резніковим”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч була присвячена підтримці захисту України з боку США, включаючи системи HIMARS

Нагадаємо, ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну зі Сполучених Штатів. Також в Україну з Німеччини прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.

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