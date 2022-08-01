Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів

Сьогодні почалось виконання Ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки і прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі. Наразі все залежить від виконання безпекових параметрів Ініціативи, а це відповідальність партнерів, в першу чергу – Організації Обʼєднаних Націй і Туреччини”, - повідомив Зеленський.

Як додав президент, у нас не може бути ілюзії, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. Росія послідовно провокувала голод в країнах Африки і Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз – в умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі, загроза цінової кризи і певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн.

Своєї черги на відправку вже чекають 16 суден, і Україна готова зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства.

“Для нашої держави це теж має значну користь – і питання не лише у мільярдах доларів валютної виручки. У вирощуванні експортних аграрних культур задіяні близько півмільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси й відповідна державна увага до виконання експортної Ініціативи. Це дійсно потрібно нашим людям”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Він також розповів, що говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, зокрема і про відновлення українського аграрного експорту морем. Загалом, переговори тривали півтори години і були дуже змістовними: відносини в оборонній сфері, перш за все. Також обговорили макрофінансову підтримку для України, Зеленський попросив Макрона допомогти розблокувати макрофінансову допомогу, яка загальмувалась в Європі - це 9 мільярдів євро. Це важливі соціальні речі – пенсії, заробітні плати, підтримка для переселенців.

“Пан Президент Франції поінформував мене про результати свого турне країнами Африки – ми зараз посилюємо цей напрямок нашої зовнішньої політики. Я запросив Президента Макрона взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться незабаром. Минулого року ми створили Кримську платформу і розвиваємо цей формат – попри всі загрози і відчутну дипломатичну протидію Росії”, - повідомив президент України.

Зеленський зазначив, що за роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір – і десятки тисяч людей стали його жертвами. Крим став плацдармом для ударів по вільній території України. Слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 2014 році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів.

“Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, – і це відчувається. Хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, які руйнують російську логістику, які знищують боєзапас окупантів і які не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі. І також хочу подякувати зараз партнерам – усім, хто постачає Україні сучасну і ефективну артилерію, ракетні системи. Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні цими тижнями”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Також президент розповів, що сьогодні відбулась чергова розмова у форматі Україна–Сполучені Штати. На розмові були присутні Андрій Єрмак та Джейк Салліван, Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен, Валерій Залужний та Марк Міллі. В процесі розмови сторони скоординували наступні кроки в підтримці України.

Нагадаємо, ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну зі Сполучених Штатів. Також в Україну з Німеччини прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.