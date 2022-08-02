​Великобританія готова посилювати співпрацю з Україною для протидії російським інформаційним спецопераціям, - Маляр

Партнери також підтримуватимуть ініціативи і перейматимуть досвід нашої держави у протидії російській інформаційній агресії.

Великобританія готова посилювати співпрацю з Україною, щоб протидіяти російській пропаганді, інформаційним спецопераціям.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зустрілася з представниками Збройних сил Британії з питань стратегічних комунікацій, а також військовими дипломатами британського посольства.

Сторони обговорили напрямки співпраці в сфері стратегічних комунікацій та протидії інформаційним спецопераціям Росії.

"Росія застосовує свою інформаційну зброю та підтримує політичні й культурні проєкти на європейському континенті й в інших частинах світу. Така інформаційна експансія несе загрозу для Європи, яку треба зупинити. Представники британської делегації зауважили, що вплив Росії на масову свідомість різних суспільств – одне з основних завдань російської пропаганди", - зазначила Маляр.

За її словами, британські партнери висловили готовність посилювати співпрацю з Україною в питаннях інформаційної боротьби з окупантами, а також підтримувати ініціативи і переймати досвід нашої держави.

"Війна, розв’язана Російською Федерацією в Україні, є новим викликом для Європи з точки зору інструменту стратегічних комунікацій. Тому, дуже важливою є спільна боротьба європейських країн проти кремлівського режиму і ворожої пропаганди", - додала заступниця глави Українського Міноборони.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні і дискредитувала владу.

Також Росія почала поширювати фейк про дезертирство українських військових у центральні та західні регіони країни.