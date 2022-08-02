РФ розповсюджує фейк про дезертирство українських військових у центральні та західні регіони країни

Міністерство оборони Росії розповсюджує фейк про дезертирство українських військових у центральні та західні райони країни.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Через великі безповоротні втрати” в 93-й механізованій бригаді та 128-й гірничо-штурмовій бригаді, відзначається масове залишення бойових позицій і дезертирство особового складу з’єднань у центральні та західні райони України”, – йдеться у повідомленні.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що “Росія завжди буде надійним і відповідальним постачальником металургійної продукції для зарубіжних покупців і партнерів… для тих, хто налаштований на вигідну ділову співпрацю, ми також будемо надійними партнерами”. Очільник окупантів зазначив, що вони не будуть працювати собі в збитки з тими, хто “виявляє до нас явно недружнє ставлення”.

Колаборант-“керівник” тимчасово окупованих територій Донецької області Денис Пушилін розповсюджує інформацію про те, що Київ хоче евакуювати жителів підконтрольної йому частини Донеччини, “щоб поставити під сумнів легітимність майбутнього референдуму”. А “заяви Володимира Зеленського про евакуацію людей є лише піар-ходом”.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації раніше спростували основні фейки про виїзд за кордон на автомобілі. ЦПД перелічив найпоширеніші хибні твердження і роз'яснило, як насправді має відбуватися перетин кордону та які документи для цього потрібні.